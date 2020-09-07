МИД Польши ответило на запись «перехваченного» разговора о Навальном

Министерство иностранных дел Польши опровергло информацию о телефонном разговоре между Варшавой и Берлином на тему отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщают . Напомним, что якобы перехватом разговора представителей этих двух государств указанных похвалился белорусский лидер Александр Лукашенко и даже пообещал передать запись российским спецслужбам.

Позже гостелеканал ОНТ Беларуси обнародовал эту «перехваченную» аудиозапись. На ней названный представителем ФРГ говорит, что подтверждение отравления Навального не так важно, поскольку на войне «всякие методы хороши».

Позже пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков поспешил заверить, что ФСБ наверняка доложит Путину «выводы по переданной Минском записи о фальсификации заявлений» вокруг отравления Навального.

«Мы опровергаем белорусские сообщения о том, что состоялся телефонный разговор на линии Варшава-Берлин, в котором якобы власти двух государств должны были признать, что никакого отравления Алексея Навального не произошло», – со своей стороны заверили в МИД Польши.