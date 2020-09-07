В Украине вернули в строй самый ранний мопед Верховина-1 (фото)

В коллекции AC Heritage новое пополнение. Реставраторам удалось воссоздать оригинальный облик самого первого 2-скоростного мопеда львовского мотозавода – ЛЗМ МП-043. Его еще неформально называют “Верховина-1”. Теперь раритет не только выглядит, как с завода, но и прекрасно ездит.

Как уже ранее рассказывал AUTO-Consulting, производство мототехники во Львове началось в 1958 году на базе велосипедного завода. Первой моделью был мотовелосипед ЛВЗ В-902, конструкцию которого разработали в Харькове. Но уже в 1964 году во Льве был разработана и запущена в производство собственная модель односкоростного мотовелосипеда ЛЗМ МВ-042 “Львовянка”.

К середине 60-х во Львове разработали и первую 2-скоростную модель мопеда МП-043, производство которой началось в 1967 году и длилось всего год. Мопед МП-043 получился очень необычным: он имел рубленные формы, два топливных бака и капот, закрывающий двигатель. При этом, МП-043 мог разгоняться до 50 кмч и имел вес 48 кг.

Мопед комплектовался двигателем Ш-51К мощностью 2 л.с. и имел 2 передачи с переключением на руле. Запуск двигателя осуществлялся с помощью педалей, но в отличие от односкоростных мотовелосипедов, приводить в движение мопед мог только двигатель. В 1968 году стоимость МП-043 была 190 рублей.

Любопытно, что во время своего производства мопед МП-043 не имел собственного имени. А уже в 1970-м, когда Львовский мотозавод запускал в производство новую модель МП-048, которая получила имя “Верховина-3”, цифра “3” обозначала третий по счету 2-скоростной мопед. Таким образом, на заводе задним числом дали модели МП-043 неформальное имя “Верховина-1”.

Экземпляр ЛЗМ МП-043 из коллекции AC Heritage был найден в Черниговской области, где он долгое время пролежал на чердаке сарая. Это и сохранило данный мопед в полном оригинальном состоянии. Как он выглядит сейчас и ездит, – можно посмотреть на видео.

: autoconsulting.com.ua