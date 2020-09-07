Регистрация домашних животных: стали известны все подробности

«Слуги народа» готовят украинцам очередной сюрприз. В этот раз парламентарии намерены обязать владельцев котов и собак зарегистрировать своих домашних питомцев. В противном случае их запрещено будет транспортировать, а владельцев могут ждать штрафы.

Всем животным планируется присвоить уникальный идентификационный номер, а сведения об их состоянии здоровья, перемещениях и владельцах занести в специальную базу. Пока нормами законопроекта предусмотрена плата за регистрацию, однако авторы проекта уверяют, что внесут изменения и сделают процедуру бесплатной.

Чтобы не становились бездомными

Законопроект, который предусматривает платную регистрацию питомцев, уже появился в ВР под авторством целого ряда нардепов от президентской партии «Слуга народа». Согласно ему, всем домашним животным хотят присвоить специальный номер и вносить его в реестр вместе с именем хозяина и адресом проживания.

Так, документ значительно расширяет перечень животных, подлежащих обязательной идентификации и регистрации. Если сейчас в такой перечень входят только сельскохозяйственные животные — крупный рогатый скот, лошади, свиньи, овцы и козы, то в случае принятия законопроекта, обязательной идентификации и регистрации будут подлежать также домашние, дикие, бездомные (безнадзорные) и лабораторные животные. Конкретные перечни таких животных должен утвердить Кабмин, при этом в них должны войти котики, собачки, хомячки и попугаи.

Как говорится в пояснительной записке к документу, главная его цель — не допустить, чтобы животные становились бездомными, а также дать возможность более эффективно привлекать владельцев животных к ответственности в случае жестокого обращения с ними.

В то же время, как говорит «Вестям» один из авторов законопроекта, заместитель генерального директора Киевского зоопарка Сергей Харьков, норма о платной регистрации будет убрана из окончательного варианта законопроекта. «Мы провели ряд переговоров как с представителями государственной базы, так и частниками. И все они готовы пойти на то, чтобы регистрация была бесплатная для всех. Поэтому между первым и вторым чтением в законопроект будут внесены соответствующие изменения», — сказал «Вестям» Харьков.

Агенты по идентификации

Согласно тексту законопроекта, регистрацией животных будут заниматься специальные «агенты по идентификации». «Такими агентами смогут стать абсолютно все ветеринарные врачи или фельдшеры, которые имеют соответствующий диплом. Они получат доступ к реестру. То есть будет что-то похожее на то, что мы имеем сегодня с юридическими реестрами, когда частный или государственный нотариус может вносить те или иные данные. Я думаю, что ветеринары охотно будут регистрироваться как агенты, и в итоге мы получим развернутую сеть по всей стране», — пояснил «Вестям» Харьков.

При этом он отметил, что даже в случае бесплатной регистрации ветеринарам будет выгодно становиться агентами. «Если животные будут регистрироваться, пускай даже бесплатно, то ветеринары получат больше обращений, а значит, так или иначе смогут заработать на дополнительных услугах. Но в то же время если у какой-то бабульки живет дома собачка, то она легко сможет прийти к ветеринару и зарегистрировать ее. И больше ни на что не тратиться», — отметил Харьков.

Но если животное уже зарегистрировано в одной из существующих баз, например, в Кинологическом союзе Украины, кинологическом клубе, Animal ID и пр., то повторно регистрировать животных не нужно. «В таком случае оно автоматически попадет в реестр», — сказал «Вестям» Харьков. При этом новорожденное животное подлежит идентификации до трехмесячного возраста.

Будут штрафы

Функции контроля за выполнением норм проекта хотят возложить на полицию. «Полицейские по объективным причинам не смогут ходить по квартирам или частным домам. Но смогут проверить регистрацию при транспортировке. То есть если вы взяли животное с собой в общественный транспорт, то в таком случае полиция с помощью специального считывателя сможет проверить регистрацию животного. И если окажется, что оно не зарегистрировано, то его владельца ждет штраф. Тем самым подтверждается безопасность, ведь хозяин должен брать справку о том, что у животного нет бешенства и т. п. Если же у вас кот живет всю жизнь дома, то его, согласно данному законопроекту, никто никогда не проверит. Он не представляет никакой угрозы для общества, для других животных. Но если вы пришли к ветеринару, то он уже должен проверить регистрацию. И если ее нет, то ветеринар сможет либо зарегистрировать его на месте, либо же, в случае отказа собственника от регистрации животного, отказать в лечении и обратиться в правоохранительные органы с заявлением, что к нему поступило незарегистрированное животное. А потом уже правоохранители будут разбираться, не украдено ли животное», — объяснил «Вестям» Харьков.

«Это только первый шаг»

Как говорят зоозащитники, инициатива регистрации и идентификации животных правильная. Но это только первый шаг на пути решения проблемы бездомных животных. «Ведь пока мы не понимаем, кому принадлежит животное, и точное их количество, невозможно ничего планировать. Я уже не говорю о поиске хозяев потерявшихся животных. Вот у меня, например, в приюте огромное количество когда-то потерянных животных. И из-за того, что они не зарегистрированы, у них нет чипов, мы не можем найти их хозяев. И они сидят в приюте в лучшем случае до тех пор, пока мы не найдем им новых хозяев», — сказала «Вестям» основатель и руководитель приюта «Сириус» Александра Мезинова. Кроме прочего, по ее словам, подобная инициатива поможет отгородить животных от жестокого обращения со стороны людей.

Как в мире

К слову, регистрация животных уже давно применяется в ряде стран. Так, к примеру, в Германии собаку необходимо зарегистрировать сразу после покупки. Идентификация животного проводится различными способами: с помощью чипа, номера на ошейнике.

В Китае каждое животное должно иметь документ, в котором содержится информация и о нем, и о его владельце. А перед тем как завести домашнего любимца, следует получить специальное разрешение и подписать документ, в котором хозяева подтверждают, что берут на себя обязательства. В некоторых штатах США у каждого владельца должен быть ветеринарный паспорт животного, а хозяин должен приобрести специальную лицензию.