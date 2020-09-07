DZIDZIO избили в Киеве

В Шевченковском районе Киева 6 сентября неизвестные обокрали и нанесли телесные повреждение известному украинскому певцу Михаилу Хоме, известному под псевдонимом DZIDZIO.

Как рассказали СМИ в отделе коммуникации полиции столицы, инцидент случился на улице Стрелецкой.

«По факту открыты уголовные производства по части 1 статьи 185 (Кража) и части 1 статьи 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия и причастные к нему устанавливаются», – отметили там.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что, по предварительным данным, неизвестные злоумышленники брызнули певцу в глаза из газового балончика и отобрали личные вещи.