«Шантажуючи «режимом тиші» РФ хоче змусити Україну відійти від позицій, що ми займаємо», – Казанський

Шантажуючи «режимом тиші» РФ хоче змусити Україну відійти від позицій, які зараз займають українські військові.

Таку думку в ефірі Громадського радіо висловив член Тристоронньої контактної групи від представників Донецької області в ТКГ Денис Казанський.

За його словами, Росія має таку тактику.

«Росія погодилась на невеличке перемир’я, а потім шантажуватиме «режимом тиші». Це ніби своєрідний подарунок з їхнього боку, а тепер вони висуватимуть різні умови Україні, щоб усе трималося далі. Я це бачу таким чином. Дали відчути перемир’я, а потім заявляють: якщо ви хочете його зберігати, відійдіть від тієї позиції, здайте ось це, підпишіть оте. Ось така тактика».

Казанський додав, що з їхнього боку постійно лунають якісь погрози, про те, що цей «режим тиші» буде припинено, вони завдадуть ударів.

«Така ініціатива йде від них, а не від нас, незважаючи на те, що вони нас постійно звинувачують то у геноциді Донбасу, то ще у чомусь. Вже очевидно для всіх, що це не Україна ініціює загострення на фронті. Вони постійно висувають якісь умови, щоб ми на них погодились, щоб «режим тиші зберігався». Останній приклад – ситуація поблизу Шумів».

Представник від Донецької області каже, що і не сподівався, що це перемир’я протримається довго. Однозначно, Україна має відповідати на порушення припинення вогню.