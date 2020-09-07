Качура: компенсацию Суркисам по делу Приватбанка должны выплатить Порошенко с Гонтаревой

Экс-президент Петр Порошенко и экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева, которые «национализировали» «Приватбанк», должны понести ответственность за свои действия.

Такое мнение в комментарии журналистам выразил народный депутат от «Слуги народа» Александр Качура, комментируя решение Печерского районного суда Киева в пользу Суркисов по делу «Приватбанка» на 10 млрд грн.

«Я считаю, что в первую очередь должен Петр Порошенко вернуть деньги, потому что он заварил всю эту историю с «Приватбанком». Он является миллиардером, для него это небольшие деньги. Он может вернуть их в государственный бюджет, и таким образом у нас не будет убытков для украинского госбюджета», — сказал нардеп Качура.

Он также добавил, что пока решение Печерского суда не является окончательным, поскольку может быть оспорено.

«Вместе с тем, у нас есть решение суда, и часто оно не удовлетворяет украинских граждан. И это способствует тому, что суды все больше теряют уровень доверия. Моя позиция: я считаю, что Гонтарева и Порошенко должны заплатить в первую очередь за те убытки, которые они принесли государству. Потому что именно они запустили эту процедуру. Мы все помним пленки (аудиозаписи, которые слили в сеть — Ред.), кто давал указания, что это будет безосновательная ликвидация этого банка, выведение его с рынка. И за это должны понести ответственность в первую очередь высшее руководство страны того периода», — резюмировал нардеп.

Напомним, что 2 сентября Печерский районный суд Киева удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к государственному «Приватбанку» об обслуживании депозитов, конвертируемых в капитал банка при национализации, задолженность по которым истцы оценивают в $ 350 млн (более 9 млрд грн). В постановлении говорится, что «Приватбанк» обязан выплатить средства (тело депозита) на основании депозитных договоров с компаниями, связанными с Суркисами, и проценты за пользование депозитами. У Игоря Суркиса в Приватбанке на счету было 151 млн грн, у Полины Ковалик (жены Григория Суркиса) – 514,1 млн грн, Григория Суркиса – 163,1 млн грн, Марины Суркис (дочь Игоря Суркиса) – 174,5 млн грн, Рахмиля Суркиса (отец братьев Суркисов) – 44,8 млн грн.

Юридический советник «Приватбанка» Андрей Пожидаев, комментируя решение суда, заявил, что банк не планирует выплачивать эти деньги, однако истцы могут взыскать их путем обращения в Национальный банк. В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль также сказал, что правительство не соглашается с решением суда и обжалует его. В НБУ и Минфине также отметили, что они не согласны с решением суда в пользу братьев Суркисов.