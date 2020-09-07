Головний тренер збірної Італії забув надіти окуляри і поставив у склад не того гравця

Перед початком матчу Ліги націй Італія — Боснія і Герцеговина (1:1) з наставником «скуадри адзурри» Роберто Манчіні трапився курйозний випадок.

Після поєдинку наставник зізнався, що забув надягнути окуляри та випустив у стартовому складі команди не того гравця, що планував, повідомляє Daily Mail.

«Коли мені показали склад, я був без окулярів, але мені сказали, що все добре. Я не помітив, що там був Ачербі, а не К’єлліні. Спочатку ми планували, що Ачербі зіграє в одному матчі, а К’єлліні в іншому.

Я запитав Джорджо, в якому матчі він хоче зіграти — в цьому або в наступному, з Нідерландами. Він сказав, що хоче зараз, але тепер доведеться змінити плани. Не те щоб ми поставили воротаря замість захисника, різниця невелика, але все-таки це була помилка”, — сказав Манчіні.

: nv.ua

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