Золотой парашют» или отступные. Валютчик Пономаренко получил при увольнении из Нацбанка зарплатную выплату на 2,1 млн грн

Директор департамента открытых рынков Национального банка Сергей Пономаренко в последний день своей работы в НБУ, 21 августа 2020 года, получил зарплатную выплату в размере 2,1 млн грн.

Об этом он сам сообщил в декларации НАПК без каких-либо уточнений.

Это немного меньше той суммы, которую Пономаренко получил в качестве зарплаты за работу в Нацбанке за целый 2019 год — 2,8 млн грн. Это цифра из его прошлогодней декларации. Выходит, что средний размер директора департамента составлял 236,8 тыс. грн. Это до карантинного ограничения, которое было введено в апреле 2020 года из-за COVID-19, в размере 47 тыс. грн.

Как работник НБУ с месячным окладом в 236,8 тыс. грн, чей оклад на момент выплаты законодательно ограничивался 47 тыс. грн, мог получить одноразовую зарплатную выплату в размере 2,1 млн грн (почти 9 его окладов) — загадка. Никакой официальной информации или разъяснения ни сам Пономаренко, ни руководство Национального банка не выдавали.

Понятно лишь, что это не может быть выплатой отпускных или командировочных. А решение Конституционного суда о незаконности ограничений зарплат госслужащим и НБУ в размере 47 тыс. грн появилось через неделю после выплаты Сергею Пономаренко — 28 августа.

Источники на финансовом рынке считают, что 2,1 млн грн — это компенсация или «золотой парашют», который правление Национального банка вписало в трудовые договоры некоторых менеджеров НБУ в случае принудительного увольнения. Ранее заявления о принудительном увольнении/сокращении Пономаренко не появлялось. Была неофициальная информация о том, что он написал заявление «по собственному желанию». Почему в такой ситуации выплачивается «золотой парашют» — неясно.

Очевидно лишь то, что ситуация требует официального разъяснения со стороны руководства Нацбанка, а также проверки НАПК. Ведь речь идет о расходовании средств, которыми наполняется государственный бюджет.

Это не первая история, которой «прославился» Сергей Пономаренко. Ранее он громко заявил о себе декларацией за 2019 год, в которой он указал грандиозный заработок своей семьи — на 20 млн грн. Большую его часть — 15,2 млн грн — составили доходы от ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма).

Из-за того, что Пономаренко регулировал в НБУ ресурсную и валютную политику был очевиден конфликт интересов в подобном доходе. Заработок обратил на себя внимание из-за своего гигантского размера и из-за непонимания происхождения средств, на которые покупались ОВГЗ. Однако, по-видимому, руководство Национального банка и НАПК он совершенно не смущал.

Полный список доходов Сергея Пономаренко из декларации за 2019 год выглядел следующим образом:

15,2 млн грн — выплата купонов и погашение ОВГЗ;

2,8 млн грн — зарплата Сергея в Нацбанке (236,8 тыс. грн/месяц);

117,5 тыс. грн — прочие выплаты Нацбанка своему директору департамента (взносы и прибыль от корпоративного негосударственного пенсионного фонда НБУ);

1,3 млн грн — зарплата супруги Альбины в ДТЭК;

13,3 тыс. грн — прочие доплаты жене в ДТЭК;

132 тыс. грн — проценты по банковским депозитам.

Его активы состояли из 4 квартир, парочки мест в паркинге и трех иномарок:

квартира на 159,5 кв.м. в Киеве с 2009 года за 1,2 млн грн;

квартира на 82,49 кв.м. в Киеве с 1998 года, с указанием номинальной цены в 4,2 тыс. грн;

квартира на 78,9 кв.м. в Киеве с 2003 года за 104,7 тыс. грн;

квартира на 100,4 кв.м. во Львове с 1996 года, без указания цены;

машиноместо в паркинге на 11,7 кв.м. в Киеве с 2009 года за 52 тыс. грн;

машиноместо в паркинге на 13,9 кв.м. в Киеве с 2009 года за 52 тыс. грн.

Mazda CX-5 2013 года выпуска, купленная в 2014-ом, за 248,6 тыс. грн;

Mazda 6 2005 г.в., приобретена новой за 134,7 тыс. грн;

Hyundai Tucson 2006 г.в., куплен новым за 125,8 тыс. грн.

Еще Пономаренко заявил о следующих денежных накоплениях своей семьи на банковских счетах:

$660,1 тыс.

€95,3 тыс.

547,3 тыс. грн.

А также наличными:

$19,6 тыс.;

€850

7,5 тыс. грн.

Сейчас этот список пополнился выплатой из Нацбанка на 2,1 млн грн.

Андрей Пшеничный для сайта dubinsky.pro