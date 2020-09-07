Пик будет бешеным: число суточного заражения Covid-19 подскочит до 10 тысяч

Изменения погодных условий также влияет на скорость распространения вируса

Специалисты прогнозируют невиданный для Украины скачок заболеваемости Covid-19. По мнению инфекциониста Вадима Аристова, скоро в стране суточное число новых случаев коронавируса достигнет 10 тысяч, передает Главред.

По словам инфекциониста, ежедневные антирекорды по заболеваемости Covid-19 в нашей стране связаны с тем, мы постепенно снижаем уровень запретов, что приводит к более эффективного распространения инфекции между людьми.

Кроме того, по словам Аристова, изменения погодных условий также влияет на скорость распространения коронавируса.

«Снижается среднесуточная температура и изменяется влажность — эти факторы существенно влияют на скорость распространения вируса. Каждый градус связан с ростом эффективности распространения», — сказал биолог.

Еще одной из причин высокого уровня заболеваемости специалист называет беспечность украинцев. Большинство граждан, по словам Аристова, считают, что вирус не страшен. При этом карантинные ограничения ослабляются, а люди не придерживаются элементарных правил поведения во время пандемии.

«Все это ведет нас к тому, что следующий пик заболеваемости в Украине будет бешеным», — резюмировал инфекционист.