У серпні кількість ввезених «євроблях» встановила новий рекорд

В Україну завезли майже 33 тис. вживаних авто, що стало рекордом для країни

Минулого місяця в Україні зареєстрували 32,8 тис. старих легкових авто, які ввезли в країну з-за кордону. Це на 35% більше, ніж в серпні минулого року.

Таким чином серед всіх автомобілів, які вперше зареєструвалися в Україні, частка вживаних авто склала 82%.

Як пише «Твоя машина» в серпні лідером серед ввезених старих авто в Україні став Renault Megane. 1926 одиниць автомобілів цієї моделі було зареєстровано.

На другому місці колишній лідер – Volkswagen Passat, який ввезли 1 848 одиниць.

Skoda Octavia посіла третє місце з результатом – 1672 автомобіля.

1526 українців стали власниками Volkswagen Golf, який зайняв четверте місце.

А завершує цей рейтинг Ford Focus з результатом 1244 одиниць.

За весь 2020 рік поставили на українську реєстрацію майже 206,5 тис. вживаних автомобілів, які були завезені з інших країн. Такий результат перевершив аналогічний період 2019 року в чотири рази.

: mmr.net.ua

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