“Без вас наша країна сліпа, глуха і майже безсила”: Зеленський привітав воєнних розвідників із професійним святом

Президент Володимир Зеленський зазначає, що воєнна розвідка своєю складною і кропіткою щоденною працею зміцнює систему національної безпеки України, її силу і незалежність. А зараз вона ще на важливому етапі розвитку.

Про це повідомляє пресслужба ОП.

Під час виступу на урочистостях з нагоди Дня воєнної розвідки України глава держави зазначив, що Головне управління розвідки Міністерства оборони істотно посилило можливості агентурної розвідки, інформаційно-аналітичну діяльність, потенціал радіоелектронної, повітряної і космічної розвідки.

“Серед іншого, зусилля наших розвідувальних органів сприяли отриманню Україною статусу члена Програми розширених можливостей НАТО”, – констатував Зеленський.

Водночас, за словами Президента, перед ГУР стоїть ще багато завдань.

“Сьогодення й майбутнє вимагає нових методів, форм і способів як збройної боротьби, так і розвідувальної”, – наголосив Володимир Зеленський.

Одним з ключових чинників успішності розвідки, на переконання Президента, є формування жорсткої кадрової політики, адже випадковим людям тут немає місця. І лише ретельний відбір професійних і патріотичних кадрів забезпечить успішність роботи ГУР.

Робота розвідників – це невидимий напружений інтелектуальний поєдинок, який завжди, а особливо в умовах війни, триває цілодобово та без вихідних “заради миру, спокою та стабільності України”, зауважив Володимир Зеленський.

“Сьомий рік ми ведемо протистояння з ворогом, дії якого складно прогнозувати. Саме тому такою важливою є добута вами інформація. Своєчасна й, головне, – достовірна. Від неї залежить не тільки ухвалення важливих політичних рішень, а й життєдіяльність усього державного механізму. Без вас наша держава, кажу відверто, є сліпою, глухою та майже безсилою”, – зазначив Глава держави.

Президент наголосив, що своєю роботою воєнна розвідка створює позитивний імідж Україні та ЗСУ, протидіє російській пропаганді й доносить до іноземних дипломатичних кіл та засобів масової інформації правду про події, які відбуваються в нашій державі.

“Залишаючись завжди непоміченими, ви щомиті демонструєте дієздатність та ефективність. Виявляєте потенційні виклики та загрози національним інтересам та ефективно протидієте їм щодня”, – сказав Зеленський.

Вітаючи розвідників з професійним святом, Глава держави подякував їм за роботу, яку вони виконують з честю заради України.

“Тільки спільними зусиллями ми зможемо зупинити важку й жахливу для нашої країни війну та забезпечити відновлення територіальної цілісності України. У цей урочистий день я бажаю всьому особовому складу, ветеранам воєнної розвідки та вашим сім’ям міцного здоров’я, злагоди, любові, незламної віри в нашу перемогу та світле майбутнє України”, – зазначив Президент.

Під час відвідання військової частини, де здійснюється підготовка та тренування розвідників, Глава держави ознайомився з умовами підготовки підрозділу спеціального призначення, тренувальною базою військового містечка, зразками техніки, спеціального спорядження та технічних засобів, які є на озброєнні у структурних підрозділах ГУР.

Найкращим воїнам Зеленський вручив державні нагороди.

В урочистих заходах також взяли участь: керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, його заступник Роман Машовець, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, його перший заступник Руслан Демченко, міністр оборони України Андрій Таран, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Корнійчук, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Президент разом з Прем’єр-міністром, Головою Верховної Ради та іншими учасниками заходів також ушанували пам’ять воїнів-розвідників, які загинули, захищаючи суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України.