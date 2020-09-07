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В Киеве коммунальщики запретили купаться на всех пляжах

07.09.2020

Специалисты ввели запрет на купание на всех киевских пляжах.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия «Плесо» в Facebook.

По данным ведомства, на всех пляжах Киева вывешены красные флажки. А запрет на купание введен из-за цветения воды и осадков.

«Такая ситуация обусловлена аномальной жарой, из-за чего происходит активное цветение воды в Днепре, а также осадками, которые были 3 сентября. Все эти факторы значительно ухудшают нормативные показатели воды», — сказано в сообщении.

Запрещено купаться на таких пляжах: 

  • «Венеция»;
  • «Радуга»;
  • «Детский»;
  • «Золотой»;
  • «Молодежный»;
  • «Предместная Слободка»;
  • «Тельбин»;
  • «Радуга»;
  • «Центральный»;
  • «Водоворот»;
  • «Галерный»;
  • «Троещина»;
  • «Вербный»;
  • «Пуща-Водица».

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