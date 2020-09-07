В Киеве коммунальщики запретили купаться на всех пляжах

Специалисты ввели запрет на купание на всех киевских пляжах.
Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия «Плесо» в Facebook.
По данным ведомства, на всех пляжах Киева вывешены красные флажки. А запрет на купание введен из-за цветения воды и осадков.
«Такая ситуация обусловлена аномальной жарой, из-за чего происходит активное цветение воды в Днепре, а также осадками, которые были 3 сентября. Все эти факторы значительно ухудшают нормативные показатели воды», — сказано в сообщении.
Запрещено купаться на таких пляжах:
- «Венеция»;
- «Радуга»;
- «Детский»;
- «Золотой»;
- «Молодежный»;
- «Предместная Слободка»;
- «Тельбин»;
- «Радуга»;
- «Центральный»;
- «Водоворот»;
- «Галерный»;
- «Троещина»;
- «Вербный»;
- «Пуща-Водица».