Злата Огнєвіч розповіла про настрій в очікуванні концерту

Українська співачка Злата Огнєвіч, яка ще не так давно була народною депутаткою від “Радикальної партії” Олега Ляшка, поділилася своїми відчуттями і настроєм дорогою на концерт.

Відповідними знімками зірка поділилася на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

“Як Ваш день? Зараз в дорозі на концерт, настрій – чудовий 🎧 Сьогодні почуємось в м. Славутич, центральна площа! Початок о 17:00 🚀 “, — йде мова у підписі до фото.

На знімках можна побачити, як співачка позує на тлі стіни у стилі лофт, будучи одягненою лише у білий жакет в чорну полоску на голе тіло.

У коментарях підписники відзначили, що зірка просто вогонь і має розкішний вигляд. Публікація усього за кілька годин змогла зібрати майже 2 тисячі позначок “Мені подобається”.

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Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich) 5 Сен 2020 в 3:31 PDT

: show-business.znaj.ua

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