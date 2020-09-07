5 тысяч гривен за удар ножом: в Славянске полиция смогла предотвратить заказное убийство

В Донецкой области, где ранее правоохранители предотвратили заказное убийство мужчины его бывшей женой, произошел похожий случай — местный житель заказал наемному убийце бойфренда экс-супруги.

Как сообщают в ГУНП в Донецкой области, жизнь сожителя бывшей жены заказчик оценил в пять тысяч долларов. Отмечается, что о готовящемся в Славянске преступлении полицейским стало известно еще в начале августа.

«34-летний заказчик передал задаток в 14 тысяч гривен наемному убийце, чтобы отомстить бывшей жене за развод. По его плану, киллер должен был зарезать мужчину, чтобы это выглядело, как нападение неизвестного», — сообщили в полиции.

Правоохранители инсценировали убийство 42-летнего жителя Славянска и задержали заказчика. Во время обыска были изъяты фотографии «убитого», которые киллер предоставил как доказательство выполненной работы.

Открыто уголовное производство, злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.