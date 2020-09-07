Затримання Колесникової у Мінську спростовує міліція, її місце перебування досі невідоме

Міліція Мінська спростовує затримання білоруської опозиціонерки, члена Координаційної ради Білорусі Марії Колесникової.

Про це повідомив адвокат Колесникової Ілля Салей, передає Lb.ua.

“КДБ та Слідчий комітет інформацію не коментують. Подані сповіщення про прийняття захисту (адвокатського. – Ред.)”, – повідомив він.

Місце перебування жінки досі невідоме. Востаннє вона виходила на зв’язок о 10 ранку.

Нагадаємо, що про викрадення Колесникової повідомила очевидиця. Вона побачила, як невідомі в масках силою саджають Марію в мікроавтобус.

“Я пройшла вперед і почула звук падіння телефона на асфальт, якийсь тупіт, повернулася і побачила, що люди в цивільному одязі у масках запихають Марію в цей мікроавтобус, у неї вилітає телефон, один із цих людей телефон піднімає, застрибує в мікроавтобус і вони їдуть”, – розповіла жінка.