Крым водой должна обеспечивать Россия: в ООН разъяснили «спорный» момент

Первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джеппар, ранее сообщившая о включение в проект повестки дня 75-й сессии ГА ООН обсуждения ситуации на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса, рассказала о манипуляциях российских пропагандистов, касающихся темы обеспечения водой аннексированного полуострова.

Так, по ее словам, в российском издании «Ведомости.ru» появился комментарий представителя Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, который якобы возложил ответственность за обеспечение водой крымчан на Россию и Украину.

«Достаточно серьезное заявление. Но, прекрасно зная позицию Управления по вопросу оккупированного Крыма, все же решили проверить. В Управлении Верховного комиссара сообщили, что к ним действительно обращалось агентство «РИА-Новости» (на публикацию которой ссылаются «Ведомости») по вопросу поставок воды в Крым, на что медиа получили буквально следующий ответ: «Российская Федерация как оккупационная власть несет главную ответственность за обеспечение доступа к воде лиц, находящихся под защитой (protected persons)», — пишет Эмине Джеппар на своей страничке в соцсетях и добавляет, что слова представителя УВКПЧ в «Ведомостях» были приведены не полностью.

«При этом, как следует из той же публикации „РИА-Новости“, сами представители оккупанта остались разочарованными ответами УВКПЧ на свои постоянные дерганья, назвав эти ответы, с присущей РФ уважением к международным структурам, „ответами первоклассника“ и „туманным ответом ни о чем“. Однако, в „Ведомостях“ об этом уже ни слова», — добавила дипломат.