Джонни Депп нашел, наконец, замену Эмбер Херд

57-летний Джонни Депп, порядком утомившийся от бесконечных судебных разборок с бывшей супругой Эмбер Херд, решился на новую любовную связь. Недавно закончились долгие и сопровождавшиеся скандалами слушания по первому иску актера, связанного с Эмбер. И, видимо, чтобы «переключиться», он решил завести новую подружку. Возлюбленной Деппа стала немецкая модель и звезда телешоу Made in Chelsea Софи Херман.

Как стало известно, Джонни познакомился с 33-летней Софи в роскошном лондонском отеле The Corinthia. Причем, по сообщению источника, близкого к паре, инициатором знакомства стала Херман. Она оставила записку со своим номером телефона, вложив ее между струн гитары Деппа. После этого между ними начался «роман по телефону», во время которого они увлеченно разговаривали часами.

Заметим, что, появившись в шоу Made in Chelsea в 2013 году, Софи далеко не сразу попала в основной состав актеров. Ей удалось сделать это только по возвращении в проект после 2-летнего перерыва, последовавшего за ее первой попыткой. И только со второй ей удалось получить одну из главных ролей. Как утверждают сплетники, у Софи на протяжении нескольких лет был роман с «коллегой по цеху» из этого же сериала — Фредериком Ферье. Позднее они расстались, сохранив, однако, дружеские отношения.

Напомним, поклонники Деппа с замиранием сердца ждут решения по недавно завершенному рассмотрению иска против газеты The Sun, которое будет оглашено в ближайшее время. Кроме того, между бывшими супругами планируются еще два судебных разбирательства. Одно из них Джонни затеял против издания Washington Post, обвинившего его в домашнем насилии по отношению к бывшей жене. Правда, рассмотрение этого дела пока отложено по просьбе Деппа до марта 2021 года из-за его съемок в фильме «Фантастические твари и где их найти». А второй иск на днях возбудила уже Эмбер, обвинившая Джонни в клевете и намеренном разрушении ее репутации и карьеры.

: Новости Ю