Повінь – зміна системи

Menu
Close

На Донбассе во время тушения пожара подорвался военный автомобиль. Один боец умер в больнице

07.09.2020

В воскресенье, 6 сентября, во время тушения пожара на Донбассе военный автомобиль подорвался на неизвестном взрывном устройстве, в результате чего двое военных были ранены. Сегодня один из них скончался. 

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

Как отмечается, военнослужащий умер от полученных ожогов, после проведения реанимационных мероприятий. 

«Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего военнослужащего», — говорится в сообщении.

Военный автомобиль следовал к одному из очагов пожара, когда подорвался на неизвестном устройстве. Бойцов с ранениями различной степени тяжести эвакуировали в лечебное учреждение.

Читайте також:   Ольга Сумська не обійшла увагою закон про мову
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *