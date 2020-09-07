На Донбассе во время тушения пожара подорвался военный автомобиль. Один боец умер в больнице

В воскресенье, 6 сентября, во время тушения пожара на Донбассе военный автомобиль подорвался на неизвестном взрывном устройстве, в результате чего двое военных были ранены. Сегодня один из них скончался.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

Как отмечается, военнослужащий умер от полученных ожогов, после проведения реанимационных мероприятий.

«Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего военнослужащего», — говорится в сообщении.

Военный автомобиль следовал к одному из очагов пожара, когда подорвался на неизвестном устройстве. Бойцов с ранениями различной степени тяжести эвакуировали в лечебное учреждение.