По итогам протестного августа золотовалютные резервы Беларуси сократились на 15,8%

В августе золотовалютные резервы Беларуси сократились на $1 млрд 399,6 млн, или на 15,8%. В Нацбанке республики это объясняют продажей иностранной валюты на торгах на бирже для поддержания обменного курса белорусского рубля.

Об этом со ссылкой на данные Нацбанка Беларуси пишет «Интерфакс».

Так, сообщается, что за январь-август золотовалютные резервы республики уменьшились на 20,7%, или более чем на $1,94 млрд. В том числе в августе отмечено рекордное снижение ЗВР — на $1 млрд 399,6 млн, или на 15,8% после роста в июле на $61,8 млн (на 0,7%). На 1 сентября 2020 года объем ЗВР Беларуси составил $7 млрд 457,8 млн.

«Снижение уровня международных резервных активов по итогам августа в основном обусловлено продажей Нацбанком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». При этом правительством и НББ республики исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму $351,7 млн», — сообщили в регуляторе.

При этом уточняется, что объем выплат по внешним долгам с начала года превысил $2,75 млрд.

«Поддержанию уровня золотовалютных резервов в августе способствовало поступление средств от продажи облигаций министерства финансов, номинированных в иностранной валюте, а также поступление иностранной валюты в бюджет», — сообщил белорусский Нацбанк.