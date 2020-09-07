ВОЗ призвала мир готовиться к новой пандемии

Во Всемирной организации здравоохранения призвали мир заблаговременно готовиться к новой пандемии.
Вспышка COVID-19 является далеко не последней, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге 7 сентября, который транслировался в Twitter организации.
«Это не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки болезней и пандемии являются частью жизни», – сказал он.
Гебрейесус подчеркнул, что мир должен быть подготовлен к новой пандемии намного лучше, чем к COVID-19.
«Когда придет следующая пандемия, мир должен быть подготовлен в большей степени, чем он был в этот раз», – подчеркнул глава ВОЗ.