ВОЗ призвала мир готовиться к новой пандемии

Во Всемирной организации здравоохранения призвали мир заблаговременно готовиться к новой пандемии.

Вспышка COVID-19 является далеко не последней, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге 7 сентября, который транслировался в Twitter организации.

«Это не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки болезней и пандемии являются частью жизни», – сказал он.

Гебрейесус подчеркнул, что мир должен быть подготовлен к новой пандемии намного лучше, чем к COVID-19.

«Когда придет следующая пандемия, мир должен быть подготовлен в большей степени, чем он был в этот раз», – подчеркнул глава ВОЗ.