Собака подражала кенгуру: прыжки пса по цветочному лугу рассмешили Сеть (видео)

Собаки порой делают очень странные вещи. Этот пёс, оказываясь в высокой траве, прыгает как настоящий кенгуру.

Видео весёлого пёсика показали в Сети.

Ли Лонгмайр, фермер из Нового Южного Уэльса показал в сети, как его пёс по кличке Хэнк забавно прыгает в траве. По словам Ли, каждый раз оказываясь в высокой траве, Хэнк начинает прыгать как кенгуру. Эти скачки продолжаются на протяжении нескольких часов. Когда пёс устаёт, он просто ложится отдохнуть и дальше прыгает по полю.

Ферма Ли засеяна разными культурами, но именно этот участок поля у пса самый любимый. Оказавшись на поле, Хэнк начинает бесцельно скакать!

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: golos.ua