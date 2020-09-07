У Зеленського запевнили, що у попурі на День незалежності артисти виступали безоплатно

Усі артисти та музиканти, які взяли участь у фінальному номері “Музична історія Незалежності”, відгукнулися на запрошення організаторів і брали участь в урочистостях на безоплатній основі.

Про це “Радіо Свобода” повідомили в Офісі президента.

“Основний сценарій офіційних заходів був розроблений і реалізований працівниками Офісу президента України, зокрема, працівниками Директорату з питань інформаційної політики, Директорату з питань внутрішньої та гуманітарної політики, Директорату з питань регіональної політики та децентралізації”, – йдеться у відповіді на запит.

Режисером 17-хвилинного попурі стала українська режисерка Катерина Царик. “Музичний «мешап» та аранжування здійснив талановитий український музикант і виконавець MONATIK. Вони також надавали послуги на безоплатній основі”, – додали в Офісі президента.

Відсутність зазначення імен авторів і джерел запозичення під час трансляції попурі була пов’язана із певними технічними обмеженнями телевізійного мовлення, йдеться в листі. “Водночас повідомляємо, що повна версія цього номеру із зазначенням імен авторів була оприлюднена на офіційних ресурсах Офісу Президента України”, – зазначають у відомстві.