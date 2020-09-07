Суркисы против ПриватБанка: Лещенко заявил, что НАБУ завело дело по факту завледения имуществом банка

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство по факту незавершенного покушения на завладение имуществом ПриватБанка в особо крупных размерах. Об этом написал бывший народный депутат Сергей Лещенко в своем Telegram-канале.

«Как сообщают мои инсайдеры, НАБУ открыло уголовное производство по факту незавершенного покушения на завладение имуществом ПриватБанка в особо крупных размерах по теме братьев Суркисов», — написал он.

По информации Лещенко, «фигуранты дела еще не определены — они обозначены как «группа лиц», в которую представители судебной власти, чиновники Государственной исполнительной службы и сотрудники шести английских компаний, связанных с братьями Суркисами».