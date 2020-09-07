The New York Times: Шпион против шпиона в погоне за вакциной от коронавируса

Хакеры китайской разведки пытались выкрасть данные о вакцинах от коронавируса, выискивая, как им казалось, легкую добычу. Они не просто нацеливались на фармацевтические компании, а занимались цифровой разведкой в Университете Северной Каролины и других институтах, ведущих передовые исследования.

И они не единственные. Ведущая российская разведывательная служба, СВР, тоже нацелена на сети по исследованию вакцин в США, Канаде и Великобритании. Их шпионскую работу раскрыло британское агентство по разведке, отслеживая международные оптоволоконные кабели.

Кроме того, Иран тоже резко активизировал свои попытки выкрасть информацию о разработке вакцин, а США стали активнее отслеживать шпионаж противников и укрепили собственную оборону.

Короче говоря, все крупные шпионские ведомства по всему миру пытаются выяснить, чем занимаются остальные.

Пандемия коронавируса повлекла за собой одну из самых стремительных за последние годы смену задач мировых спецслужб в мирное время, столкнув их друг против друга в новой грандиозной шпионской игре, как явствует из интервью с нынешними и бывшими сотрудниками разведки и другими лицами из сферы контрразведки.

Почти все противники США активизировали свои попытки выкрасть американские исследования, а Вашингтон, в свою очередь, предпринял меры по защите университетов и корпораций, занятых наиболее передовой работой. Разведка НАТО — обычно она отслеживает перемещение российских танков и террористических ячеек — расширила свое поле деятельности, чтобы тщательно изучить попытки Кремля выкрасть исследования вакцины, как сообщил один осведомленный западный чиновник.

Это соревнование чем-то напоминает космическую гонку, когда Советский Союз и Америка полагались на свои шпионские службы, чтобы наверстать упущенное всякий раз, когда противник достигал важной вехи. Но если соперничество времен холодной войны за выход на околоземную орбиту и высадку на Луну длилась десятилетия, то сроки, необходимые, чтобы обезопасить данные о лечении коронавируса, стремительно сокращаются, а потребность в вакцине растет с каждым днем.

«Было бы удивительно, если бы они не пытались выкрасть ценнейшие биомедицинские исследования, которые проводятся в настоящий момент», — заявил Джон Демерс (John Demers), высокопоставленный чиновник Министерства юстиции, о Китае в прошлом месяце во время мероприятия Центра стратегических и международных исследований. «Они ценны с финансовой точки зрения и бесценны с геополитической».

Китайская работа носит всеобъемлющий характер. По словам осведомленных чиновников разведки, действующих и бывших, китайские агенты тайно пользовались информацией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), чтобы скорректировать свои хакерские атаки в США и в Европе.

Как конкретно Китай пользовался своим влиятельным положение в ВОЗ для сбора информации о вакцинах по всему миру — неясно. Организация действительно собирает данные о разрабатываемых вакцинах, и, хотя бóльшая их часть в конечном итоге становится достоянием общественности, китайские хакеры могли бы извлечь выгоду, получив на ранней стадии сведения о том, какие именно усилия ВОЗ считает наиболее многообещающими, по словам бывшего сотрудника разведки.

Американская разведка узнала о попытках Китая в начале февраля, когда размах эпидемии в США ширился. ЦРУ и другие агентства внимательно следят за действиями Китая внутри международных агентств, включая ВОЗ.

По словам одного бывшего сотрудника, выводы разведки помогли Белому дому выработать в мае жесткую линию в отношении ВОЗ и придерживаться ее в дальнейшем.

Американские официальные лица заявили, что помимо Университета Северной Каролины китайские хакеры пытались взломать другие университеты по всей стране — некоторые из этих попыток вполне могли увенчаться успехом. Г-н Демерс сказал в своем выступлении, что Китай осуществил «множественные вторжения» помимо того, которое Министерство юстиции раскрыло в июле, когда двоим хакерам были предъявлены обвинения в работе в пользу шпионской службы Министерства государственной безопасности Китая с целью получения информации о вакцинах и исследованиях американских биотехнологических компаний.

За последние недели ФБР предупредило чиновников Университета Северной Каролины о попытках взлома, по словам двух осведомленных источников. Команды китайских хакеров пытались проникнуть в компьютерные сети университетского эпидемиологического отдела, но безуспешно.

Пресс-секретарь Лесли Минтон (Leslie Minton) заявила, что университет «регулярно получает предупреждения об угрозах от агентств безопасности США». Дальнейшие вопросы она адресовала федеральному правительству, но сказала, что университет вложил средства в «круглосуточный мониторинг», чтобы «защититься от постоянных угроз повышенной опасности со стороны организаций государственного уровня».

Помимо взлома, Китай проводит и другие вторжения. Некоторые правительственные чиновники полагают, что китайцы пытаются извлечь выгоду из исследовательских партнерств, налаженных с американскими университетами.

Другие предупреждали, что агенты китайской разведки в США и других странах пытались собрать досье на самих исследователей. По данным ФБР, администрация Трампа распорядилась о закрытии китайского консульства в Хьюстоне 22 июля отчасти потому, что китайские оперативники использовали его как форпост для вторжений в среду медицинских экспертов.

Чиновники китайской разведки сосредоточились на университетах отчасти потому, что считают, что защита данных этих учреждений менее надежна, чем у фармацевтических компаний. Но шпионская работа тем активнее, чем больше потенциальных вакцин и противовирусных препаратов ученые предоставляют для экспертной оценки. С ними шансы американских противников получить доступ к составам и стратегиям разработки вакцин растут, полагает один правительственный чиновник, знакомый с ситуацией.

Пока иностранным шпионам удалось извлечь мало сведений из американских биотехнологических компаний, под которые они копают — а это Gilead Sciences, Novavax и Moderna.

Когда британский Центр правительственной связи узнал о попытках России, а американская разведка — о взломе Китая, министерство внутренней безопасности и ФБР отрядили специальные команды для работы с американскими биотехнологическими командами, чтобы укрепить безопасность их сетей.

Российские попытки — их в июле раскрыли британские, американские и канадские спецслужбы — были в первую очередь направлены на сбор исследовательских данных Оксфордского университета и его фармацевтического партнера компании AstraZeneca.

Сотрудники службы внутренней безопасности предупредили фармацевтические компании и университеты об атаках и помогли учреждениям проверить свою безопасность. Потенциальные хакеры в основном используют уже выявленные, но еще не исправленные уязвимости, в отличие от более совершенного кибероружия, нацеленного на неизвестные бреши в компьютерной безопасности.

Ни одна корпорация или университет о краже данных в результате выявленных хакерских атак не объявляли. Однако, по словам одного американского правительственного чиновника, в ходе некоторых попыток удалось как минимум преодолеть защиту и проникнуть внутрь компьютерных сетей. По словам представителей спецслужб, российские и китайские хакеры проверяют уязвимости каждый день.

Это гонка на время, когда хорошие парни ищут уязвимости и исправляют их до того, как ими воспользуются злоумышленники», — сказал Брайан Уэр (Brian Ware), помощник директора по кибербезопасности Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры при Министерстве внутренней безопасности. «Ситуация напряженная, как никогда».

Хотя публично идентифицированы лишь две команды хакеров — одна российская, а другая китайская — как сообщают представители правоохранительных органов и разведки, выкрасть информацию о вакцинах пытались несколько хакерских групп из почти всех спецслужб обеих стран.

11 августа Россия объявила, что одобрила новую вакцину, и это заявление сразу же вызвало подозрение, что ее ученые как минимум получали некоторую помощь со стороны шпионских агентств в виде украденной информации из других стран.

Американские официальные лица настаивают на том, что работа их собственных шпионских служб носит сугубо защитный характер, и что приказа воровать исследования коронавируса спецслужбы не получали. Но как отмечают нынешние и бывшие сотрудники разведки, реальность далеко не столь черно-белая. Когда американские спецслужбы пытаются выяснить, чтó могли украсть Россия, Китай и Иран, они могут столкнуться с информацией об исследованиях этих стран и собрать ее.

Официальные лица выразили опасения, что дальнейшие попытки взлома могут навредить усилиям по разработке вакцины. В погоне за новыми данными хакеры могут непреднамеренно — или, наоборот, сознательно — повредить исследовательские системы.

«Когда противник совершает, так сказать, разбойное нападение, помимо собственно кражи есть еще и риск повреждения операционных сетей», — объяснил г-н Уэр.

Хотя шпионская деятельность России и Китая могла быть, по крайней мере, частично направлена на проверку собственных исследований или поиск кратчайших путей, некоторые нынешние и бывшие чиновники предположили, что вместо этого страны стремились посеять недоверие к будущей вакцине из стран Запада.

И Россия, и Китай уже распространяли дезинформацию о вирусе, его происхождении и реакции Америки. В частности, российские спецслужбы закладывают основу для более настырных попыток эскалации антипрививочного движения на Западе, а обвинениями в шпионаже могут воспользоваться, чтобы придать своей риторике больший вес.

За Россией числится немало попыток усугубить раскол в американском обществе. По собственному признанию, действующие и бывшие представители органов национальной безопасности ожидают, что Россия в конечном итоге будет распространять дезинформацию о любой вакцине, одобренной Западом.

«Похоже, мы наблюдаем откат назад к прежнему Советскому Союзу», — предположила бывшая сотрудница Совета национальной безопасности и эксперт по России Фиона Хилл (Fiona Hill), дававшая показания на слушаниях по импичменту против президента Трампа. «Россия и китайцы развернули активные кампании по дезинформации. А разве есть лучший способ посеять путаницу и еще больше ослабить США, чем разжигать движение антипрививочников? Ведь своих-то они при этом привьют».

Джулиан Барнс, Майкл Венутоло-Мантовани, The New York Times