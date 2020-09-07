Ощадбанк більше не даватиме 100% гарантії повернення вкладів: що і коли зміниться

Ощадбанк стане учасником Фонду гарантування вкладів фізосіб уже з 1 січня 2021 року. Відповідно, державний банк більше не даватиме 100% гарантію повернення вкладів. Максимальна сума виплати становитиме 200 тис. грн.

Як повідомляє пресслужба НБУ, такий план затвердили на засіданні Ради з фінансової стабільності 2 вересня.

Така пропозиція ще вимагає імплементації на рівні закону.

«З огляду на великий депозитний портфель банку і, відповідно, потребу в значних вкладах банку до Фонду для установи буде передбачено перехідний період до 31 грудня 2023 року в частині сплати регулярних зборів», – йдеться в повідомленні.

Як вплине на вкладників Ощадбанку

Зараз депозити вкладників Ощадбанку гарантовані державою в повному обсязі, тобто 100% незалежно від суми. Після приєднання до ФГВФО розмір гарантованої суми для нових вкладників становитиме 200 тисяч гривень.

Максимальна сума гарантування банківських вкладів уже тривалий час залишається на рівні 200 тисяч грн.

Перешкодою до збільшення гарантованої максимальної суми вкладів до 600-800 тисяч грн є питання реструктуризації заборгованості ФГВФО перед Міністерством фінансів.

У Нацбанку вважають, що участь у Фонді гарантування фізосіб допоможе Ощадбанку залучити іноземного інвестора і швидше модернізуватися.