В Киеве сотрудник СБУ подозревается в прикрытии проституции

В Киеве завершили расследование в отношении сотрудника СБУ, который подозревается в прикрытии проституции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

“Следователи территориального управления Государственного бюро расследований… завершили досудебное расследование в отношении работника Центрального аппарата Службы безопасности Украины по подозрению в злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины)”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что досудебным расследования установлено, что сотрудник СБУ систематически требовал и получал неправомерную выгоду от гражданок, которые незаконно занимаются предоставлением услуг интимного характера, за несообщение о выявленном правонарушении компетентных органов и непривлечение к ответственности правонарушительниц.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.