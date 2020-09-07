Полиция придумала наказание для владельцев авто с 3D-номерами

В Нацполиции обещают штрафовать водителей, которые используют 3D-номера на своих транспортных средствах, поскольку они не соответствуют установленным требованиям.

Об этом сообщает “Апостроф”.

По словам корреспондента канала, в Нацполиции разъяснили, что 3D номерные знаки не соответствуют требованиям, которые глася: “Государственные номерные знаки изготавливаются путем штамповки из ленты из алюминия или листовой стали».

В полиции также напомнили, что за этот проступок водителей будут привлекать к ответственности по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях. За него предусмотрен штраф в размере 170 грн. Повторное нарушение наказывается штрафом 255 грн или общественными работами на срок от 30 до 40 часов, с возмездным изъятием транспортного средства или без такового.

На фирме, которая занимается изготовление таких номерных знаков, подтвердили, что в соответствии с госстандартом номерные знаки изготавливаются методом штамповки, а не просто приклеиваются, как это происходит в случае с 3D-номерами. По словам изготовителей, раньше такие знаки заказывали исключительно в качестве сувениров.