Кабмин определился с задачами министерства промышленности

Правительство приняло проект постановления, которым урегулировало задачи деятельности Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. Такое решение было принято на внеочередном заседании в понедельгник, 7 сентября, сообщил в Facebook представитель Кабмина в парламенте Василий Мокан, передает Корреспондент.

«Минстратегпром определяется главным органом в системе ЦОИВ, который формирует и реализует государственную промышленную политику, государственную военно-промышленную политику, государственную политику в сфере оборонного заказа, в сфере оборонно-промышленного комплекса, самолетостроительной отрасли и в сфере космической деятельности», — написал он.

Среди основных задач министерства:

обеспечение формирования и реализация государственной политики в сферах государственной промышленной политики, государственной политики по развитию стратегических отраслей промышленности, в частности военно-промышленной политики в оборонно-промышленном комплексе;

обеспечение формирования и реализация государственной политики в сфере государственного оборонного заказа, инновационной деятельности в стратегических отраслях промышленности;

обеспечение формирования и реализация государственной политики в сфере космической деятельности;

участие в пределах полномочий в обеспечении формирования и реализации государственной политики в сферах военно-технического сотрудничества, внешнеэкономической деятельности по вопросам обеспечения функционирования и развития стратегических отраслей промышленности Украины, государственной инвестиционной политики в стратегических отраслях промышленности, научно-технической деятельности в стратегических отраслях промышленности, политики с импортозамещения и ценовой политики в стратегических отраслях промышленности;

формирование и реализацию государственной политики относительно европейской интеграции в выполнении Украиной обязательств по международным договорам Украины в переговорах, направленных на обеспечение развития договорных отношений с ЕС в пределах полномочий Минстратегпрома.

Напомним, министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, которое возглавил Олег Уруский. создали в июле.