«Рот закрыл! У тебя что, словесный п*нос?!» Учитель унизила студента на камеру

В Киеве учитель унижала студентов и требовала взятку за сдачу нормативов по физкультуре. Инцидент случился в колледже информационных систем и технологий (Львовская площадь).

Крики учительницы физкультуры попали на видео и были выложены в Facebook на странице журналиста Натальи Прудкой.

«Рот закрой! Я тебе слово давала?!» — кричала педагог на 16-летнего парня, который не мог вставить ни слова и пытался за что-то оправдываться.

Кроме того, студенты колледжа знают и о других ужасных поступках преподавательницы. Но все они запуганы, поэтому стараются не разглашать это.

«После такого урока психологическая травма детям обеспечена», — подписаны кадры.

Студенты говорят, что кроме унижений учительница требовала от студентов деньги за сдачу нормативов. Причем напрямую заявляла, что средства нужно перевести ей на карту.

Известно, что директор колледжа уже пообещал родителям студентов уволить учительницу.