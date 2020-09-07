Повінь – зміна системи

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Украинцы выполнили очень впечатляющий тюнинг Chevrolet Corvette

07.09.2020

Этот Chevrolet Corvette C6 выглядит очень ярко. Что примечательно, доработали его киевские мастера из ателье Proteros.

Кабриолет Шевроле Корвет получил огромные передние воздухозаборники и выраженный обвес. Колесные арки расширли, чтобы поместить увеличенные диски.

Кроме того, тюнинг Chevrolet Corvette включает задний спойлер и новые широкие сопла выхлопной системы.

Получилось весьма эффектно. Обще, это не первый крутой проект Proteros – ранее ателье прославилось очень впечатляющим доработанным Rolls-Royce Phantom Coupé.

Фото: @grigtobolin

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