Украинцы выполнили очень впечатляющий тюнинг Chevrolet Corvette

Этот Chevrolet Corvette C6 выглядит очень ярко. Что примечательно, доработали его киевские мастера из ателье Proteros.

Кабриолет Шевроле Корвет получил огромные передние воздухозаборники и выраженный обвес. Колесные арки расширли, чтобы поместить увеличенные диски.

Кроме того, тюнинг Chevrolet Corvette включает задний спойлер и новые широкие сопла выхлопной системы.

Получилось весьма эффектно. Обще, это не первый крутой проект Proteros – ранее ателье прославилось очень впечатляющим доработанным Rolls-Royce Phantom Coupé.

Фото: @grigtobolin