Украинцы выполнили очень впечатляющий тюнинг Chevrolet Corvette

Этот Chevrolet Corvette C6 выглядит очень ярко. Что примечательно, доработали его киевские мастера из ателье Proteros.
Кабриолет Шевроле Корвет получил огромные передние воздухозаборники и выраженный обвес. Колесные арки расширли, чтобы поместить увеличенные диски.
Кроме того, тюнинг Chevrolet Corvette включает задний спойлер и новые широкие сопла выхлопной системы.
Получилось весьма эффектно. Обще, это не первый крутой проект Proteros – ранее ателье прославилось очень впечатляющим доработанным Rolls-Royce Phantom Coupé.
Фото: @grigtobolin