«Новый глава уже известен»: ресурс террористов заявил о скором «смещении» Пасечника

Освещающий жизнь в ОРЛО Телеграмм-канал «Заметки гражданина» пишет, что в кулуарах российских кураторов уже известен «новый глава ЛНР, без фамилий пока».

Ресурс пишет, что пока неизвестно, когда конкретно произойдет замена «лидера республики» и отмечает:

«Леонид Иванович Пасечник борется за кресло, хотя это уже избиение, а не борьба. Сроки неизвестны. Сохраните вы свою команду в 2018- ом году до выборов, может быть и исход был бы иной. Пока все ваши новые друзья не начали подставлять Вас на каждому шагу, вы думали что верен каждый из них».