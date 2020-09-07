Экс-чиновник АП Лукашенко: Если бы РФ не вмешивалась, то белорусская революция победила бы еще неделю назад

Экс-заместитель заведующего отделом в Управлении делами президента Беларуси Анатолий Котов, который уволился в разгар протестов, считает, что если бы Россия не вмешивалась, то белорусская революция победила бы еще неделю назад.

«Если отбросить эмоции и посмотреть на ситуацию отстраненно, влияние России на ситуацию в Беларуси определяющее. Если бы Россия не на словах, а на деле заняла позицию нейтралитета и не поддержки ни одной из сторон, то белорусская революция победила бы еще неделю назад. Вместо этого мы видим, что российские журналисты заменили уволившихся по морально-этическим соображениям белорусских коллег. Видим декларацию о некоем резерве Росгвардии на случай вмешательства во внутрибелорусский конфликт», — сказал он в интервью «Медузе».

Он добавил, что в Беларуси «не майдан, нет никаких методичек, это не проевропейский и не антироссийский протест, это протест белорусского народа».