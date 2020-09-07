Глава Житомирской ОГА заявил об искоренении незаконной добычи янтаря в регионе

Глава Житомирской областной государственной администрации (ОГА) Виталий Бунечко заявил, что в регионе полностью прекращена незаконная добыча янтаря. Об этом он сказал в интервью «Интерфакс-Украина».

«Я хочу сейчас официально заявить: незаконной добычи янтаря сейчас в Житомирской области нет! Я искренне благодарен коллегам правоохранителям, которые принципиально подошли к этому вопросу, и мы преодолели это позорное явление в Житомирской области», — утверждает Бунечко.

Он отметил, что в настоящее время Госгеокадастр готовит 23 участка земли, которые выставят на аукцион. Те, кто приобретут участки, смогут на них легально добывать янтарь.

Также глава Житомирской ОГА напомнил, что парламент принял закон об урегулировании добычи янтаря. По словам Бунечко, он может быть неидеальным, однако внесение изменений это исправит.

Чиновник считает, что землю на аукционе, вероятно, будут покупать те, кто раньше занимался незаконной добычей янтаря. Тем самым они легализируют полученные деньги.