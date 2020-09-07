Вчені пояснили, який колір волосся підвищує ризик раку

Згідно з дослідженням, опублікованим в журналі The BMJ, жінки, які використовують стійку фарбу для волосся в домашніх умовах, не піддаються більшому ризику більшості видів раку. Однак є невелике збільшення для деяких видів. Також було виявлено, що природний колір волосся впливає на ймовірність розвитку того чи іншого раку.

Вчені проаналізували дані 117 тис. жінок з Бостона, США. На початку дослідження у учасниць не було раку, за ними спостерігали протягом 36 років. В результаті з’ясувалося, що використання фарби для волосся не збільшувало ризик раку сечового міхура, головного мозку, товстої кишки, нирок, легенів, крові та імунної системи. Також в список було включено більшість видів раку шкіри і грудей.

Однак деяке підвищення ризику було зареєстровано для базальноклітинного раку шкіри. При цьому даний ризик був вище у жінок, які від природи мають світле волосся.

Підвищення ризику було зафіксовано для трьох типів раку грудей: з естроген-негативним рецептором, прогестерон-негативним рецептором і гормон-негативним рецептором, а також для раку яєчників. При цьому ризик зростав, в залежності від сукупної кількості барвників, використовуваних жінками.

Підвищений ризик лімфоми Ходжкіна також спостерігався при використанні перманентної фарби для волосся, але тільки у жінок, які від природи володіють темним волоссям.