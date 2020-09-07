В Минске нашли мертвым футбольного фаната. Это вторая загадочная смерть за месяц

В Минске обнаружили тело футбольного фаната со следами насильственной смерти. Об этом сообщает Наша Ніва.

Тело 25-летнего Алексея Демидова было обнаружено 5 сентября. Молодой человек работал на автомойке и вышел на работу 4 сентября. Брат погибшего рассказал, что на теле Алексея были замечены множественные телесные повреждения.

«На голове гематомы, на подбородке будто бы оторваны кусочки кожи. Сбитые пальцы, кости на руках. Нога как-то скручена — как будто сломана. Грязная одежда … Похоже, была драка, что ли», — отметил он.

Брат погибшего также обратил внимание на то, что официальную причину смерти озвучат через месяц, при этом предварительной версией назвали отравление неизвестным веществом.

Алексей Демидов был членом фанатского движения, поддерживавшего «Динамо». Парень занимался боксом, в митингах не участвовал.