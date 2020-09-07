Известный российский доктор Рошаль ответил на критику со стороны жены Навального

Президент Национальной медицинской палаты РФ Леонид Рошаль ответил супруге Алексея Навального Юлии, которая публично раскритиковала его инициативу о создании российско-немецкой экспертной группы для того, чтобы определить, был ли отравлен оппозиционер.

“Я не верю, что это некорректное письмо мне написали Вы. Мне о Вас рассказывали другое. Ваше письмо по содержанию не соответствует тому, о чем я писал. Все понимают Ваше состояние. Желаю Алексею Анатольевичу выздоровления и берегите себя”, – написал доктор в своем Twitter.