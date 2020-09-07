Рианна показала свое лицо без макияжа

Рианна записала новое видео о своем вечернем ритуале по уходу за кожей лица.

Этот ролик опубликовали на YouTube-канале издания Harper’s BAZAAR.

Сначала Рианна смыла на камеру макияж с лица при помощи специального средства из собственной косметической линии Fenty Skin. Одновременно 32-летняя певица рассказывала о побочных эффектах прежних средств для умывания.

“Я даже боялась улыбнуться, потому что думала, что мое лицо вот-вот треснет”, — сообщила исполнительница.

После этого артистка продемонстрировала, как она очищает поры на лице с помощью тоника, передает Lenta.ru. Она отметила, что это средство прекрасно увлажняет кожу. В конце видео она заявила, что во время всего ритуала она не использовала бумажные салфетки или ватные диски. Она призвала зрителей ролика также заботиться об экологии.

Фанаты были поражены естественной красотой звезды, и они оставили под роликом множество лестных комментариев