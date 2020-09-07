После выхода из комы Навальный начал реагировать на речь немецких врачей

Российский оппозиционер Алексей Навальный, выведенный из медицинской комы, в которой его держали на протяжении 19 дней, стал реагировать на речь.

Об этом сообщается на сайте берлинской клинике «Шарите».

Врачи отметили, что состояние пациента улучшилось, он реагирует на словесные раздражители. В больнице добавили, что потенциальные долгосрочные последствия тяжелого отравления блогера еще слишком рано оценивать.

Также в клинике сказали, что лечащие врачи Навального поддерживают тесный контакт с его женой. Кроме того, в «Шарите» считают, что информирование общественности о состоянии здоровья известного пациента идет ему на пользу.