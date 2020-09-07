На столичной Борщаговке парень ударил ножом девушку, которая не захотела, чтобы он ее проводил

В понедельник, 7 сентября, столичные правоохранители задержали мужчину, который ножом ранил девушку из-за того, что та отказалась от предложения провести ее домой. За содеянное ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщает полиция Киева.

“В полицию от врачей поступило сообщение о том, что с бульвара Кольцова госпитализирована в медицинское учреждение 26-летняя девушка с ножевым ранением грудной клетки и живота.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Святошинского управления полиции, сотрудники уголовного розыска и патрульные полицейские”, – говорится в сообщении. По информации правоохранителей, приехав по вышеуказанному адресу, они провели ряд необходимых первоочередных следственных действий, установили свидетелей происшествия и изъяли нож, который направили на экспертизу.

Начальник Святошинского управления полиции Сергей Чернышев рассказал, что когда потерпевшая пришла в себя, она предоставила полицейским подробное описание нападавшего. По словам девушки, когда она возвращалась домой, к ней подбежал незнакомый мужчина и предложил ее проводить.

Получив отказ, злоумышленник возмутился и достал из кармана нож, которым нанес несколько ударов в грудь и живот девушки. “Отрабатывая собранную информацию оперативные сотрудники Святошинского управления полиции установили местонахождение нападающего и задержали его.

Им оказался ранее не судимый местный житель 1972 года рождения. Следователи начали уголовное производство и сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Во время досудебного расследования мужчина будет находиться под стражей без права внесения залога”, – добавил Чернышев. За содеянное мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.