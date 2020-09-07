Трамп назвал бывшего советника чокнутым и олухом за комментарий писем Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп дважды обругал своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона. Поводом стали слова Болтона о письмах к главе Белого дома лидера КНДР Ким Чен Ына.

Запись с резкими высказываниями в адрес Болтона Трамп сделал 7 сентября в своем Twitter.

В октябре 2018 года Трамп в интервью газете The Washington Post заявил, что письма от лидера КНДР «похожи на любовные послания». Также президент США шутил, что он и лидер КНДР «влюбились друг в друга». Видимо, Болтон упомянул об этом факте (где именно, Трамп не уточнил), о чем и написал с раздражением в микроблоге президент.

«Только что слышал, как чокнутый Джон Болтон говорил о том, что я обсуждал «любовные письма Ким Чен Ына» так, как будто я их рассматривал только так. Очевидно, это был просто сарказм. Болтон был таким олухом!» — написал Трамп.

Содержание большинства писем, которыми неоднократно обменивались лидеры КНДР и США, до сих пор неизвестно. Хотя год назад Трамп признался, что Ким Чен Ын прислал ему милое письмо с извинениями за испытания ракет и предложением встречи.