Главный раввин Украины призвал хасидов пройти тест на коронавирус и только потом праздновать

Главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман призвал паломников, которые прибыли в Умань на празднование Рош ха-Шана, срочно пройти тестирование на коронавирус. Фотокопию обращения он опубликовал на своей странице в соцсети.

«Наша святая Тора обязывает нас очень внимательно относиться к сохранению жизни и здоровья человека! Поэтому я призываю всех вас не пренебрегать Святым Писанием и требованием Минздрава и немедленно пройти ПЦР-тест ради безопасности вашего здоровья и здоровья окружающих», — говорится в обращении.

Также он добавил, что тестирование необходимо для того, чтобы «иметь возможность не подвергая опасности себя и окружающих с радостью в сердце отпраздновать приход Нового года».