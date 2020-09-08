Премьер Беларуси привился от COVID-19 российской вакциной

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко сделал прививку от COVID-19 российской вакциной. Об этом Интерфаксу сообщила пресс-секретарь главы правительства Александра Исаева.

“В четверг премьер-министр привился (российской вакциной – ред.) от COVID-19. Чувствует себя отлично”, – сказала она.

3 сентября премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко сообщил, что Россия поможет республике с поставкой вакцины от коронавируса.

Мишустин также отметил, что его белорусский коллега Роман Головченко принял решение сделать прививку от коронавируса российской вакциной. Позже в ходе переговоров с Головченко Мишустин еще раз подчеркнул, что российская вакцина подтвердила свою высокую эффективность, ее совместное применение позволит двум странам справиться с пандемией.

Беларусь проведет дополнительные клинические исследования российской вакцины от COVID-19, после чего она будет доступна для применения в стране, заявил тогда министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

В конце августа президент России Владимир Путин заявил, что Беларусь одной из первых получит российскую вакцину от коронавируса, договоренность об этом достигнута с Лукашенко.