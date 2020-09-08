Без ночных клубов и дискотек: в Сумах усилили карантин

В Сумах усилили ограничительные меры в связи с распространением COVID-19. В городе запрещена работа ночных клубов и проведение дискотек.

Об этом сообщает пресс-служба Сумского городского совета.

В городе также запретили проводить концерты (кроме учреждений культуры, для которых концертная деятельность является основной), работать кафе и ресторанам с организацией досуга (дискотеками, концертами и т.д.).

Кроме того, запрещена работа заведений общественного питания (кафе, ресторанов) и летних площадок с 24.00 до 7.00. Однако не запрещается доставка в это время.

Также руководителям организаций и предприятий рекомендовали перевести работников, по возможности, на дистанционную работу и проводить совещания, встречи в режиме онлайн.