Саакашвілі погодився очолити уряд Грузії в разі перемоги опозиції на виборах

Колишній президент Грузії, ексголова Одеської обласної державної адміністрації, голова виконкому Нацради реформ при президенті України Міхеїл Саакашвілі заявив, що згодний стати прем’єр-міністром Грузії в разі перемоги опозиції на парламентських виборах.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Я дав згоду на пропозицію об’єднаної грузинської опозиції стати прем’єр-міністром після перемоги на парламентських виборах 31 жовтня. Справа в тому, що зараз парламентські вибори не проводяться в Україні, але проводяться в Грузії. Безумовно, я хочу допомогти моєму грузинському народу вийти з кризи», – написав політик.

Саакашвілі зауважив, що згодний бути перехідним прем’єр-міністром не на повний термін, а на стабілізаційний період, «поки не вдасться подолати глибоку економічну кризу, в якій зараз перебуває Грузія».