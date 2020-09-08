Офіс Генпрокурора розповів про подальші дії щодо виданих РФ “вагнерівців”: “Ми зібрали достатню доказову базу”

Виданих Росії бойовиків приватної військової компанії “Вагнера”, які воювали на Донбасі і були затримані в Білорусі, будуть заочно притягати до відповідальності. Щодо них можуть запустити також міжнародні механізми.

Про це в інтерв’ю “Радіо Свобода” розповів заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Він нагадав, що українська сторона оперативно відреагувала на затримання групи “вагнерівців” в Білорусі і відправила запит на екстрадицію 28 з них.

Однак офіційний Мінськ ухвалив рішення видати їх Росії. Ця обставина ситуацію кардинально не змінює.

“Ми зібрали достатню доказову базу щодо вчинення злочинів під час збройного конфлікту на Донбасі. Вони всі мають підозри, тому будемо притягувати їх до відповідальності на національному рівні та використовуватимемо інші інструменти кримінального процесу, в тому числі міжнародні”, – додав Мамедов.