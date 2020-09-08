В домашнем халате и без макияжа: Тина Кароль похвасталась урожаем (видео)

Популярная певица показала, как собирает овощи и фрукты в огороде.

О том, что Тина Кароль не только талантливая исполнительница и ведущая, но и настоящая хозяйка известно давно. На территории загородного дома у певицы есть роскошный сад и огород, где она собственными руками выращивает овощи и фрукты.

На днях в Instagram в разделе «сториз» появилось несколько видео, где Тина Кароль показала, как собирает урожай. С самого утра в огород она вышла в белом домашнем халате, абсолютно без макияжа. Свои роскошные волосы звезда собрала в пучок.

Тина Кароль похвасталась урожаем

На видео видно, как вначале Тина сорвала желтый помидор, затем большую гроздь винограда.

Тина Кароль похвасталась урожаем

Тина Кароль похвасталась урожаем

Все это певица с удовольствием демонстрировала на камеру. Разложив красиво все на тарелке, Тина сделала заключительный кадр.

Тина Кароль похвасталась урожаем