Кейт Бланшетт выбрала белый тотал-лук и сверкающий блейзер для Венецианского кинофестиваля

Актриса на красной дорожке

В этом году жюри Венецианского кинофестиваля возглавила австралийская актриса Кейт Бланшетт. Звезда каждый день появляется среди первых гостей на красной дорожке киносмотра и лично приветствует гостей.

Сегодня вечером, для очередного дня фестиваля, Кейт выбрала лаконичный белый тотал-лук, состоящий из брюк и рубашки. Простой образ она дополнила сверкающим блейзером, украшенным многочисленными кристаллами. Классические замшевые лодочки и стильная укладка стали завершением образа актрисы.

: Новости Ю