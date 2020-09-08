Археологи розкопали найстаріший і найбільший храм майя

Вік знаходження за попередніми оцінками становить 2800-3000 років.

На кордоні Мексики і Гватемали на берегах річки Сан-Педро археологам вдалося знайти комплекс храмів, які є одними з найстаріших знахідок сучасності.

Використання лазерних радарів дозволило археологам виявити платформу величезного розміру. Проведений аналіз отриманих знімків підтвердив перебування споруд на даній території. Детальне сканування ґрунту допомогло виявити сліди величезної будівлі. «Монументальні розміри і плоска форма зробили цю будівлю практично невидимою для місцевого населення», — поділився співавтор дослідження, археолог з Університету Арізони (США) Такесі Іномата, інформує Ukr.Media.

Протягом кількох тисячоліть на півострові Юкатан мешкала цивілізація майя. За деякими даними, більшість населення покинули свої міста в дев’ятому столітті нашої ери, що стало причиною суперечок і появи гіпотез серед сучасних вчених. За деякими версіями, люди прагнули змінити своє місце проживання у зв’язку з посухою, що наступила. За іншою версією — загибель цивілізації майя могла статися в результаті політичних конфліктів між індіанськими полісами. Про це свідчать дані археологічних розкопок, проведених на території Сейбаля.

Проаналізувавши матеріали, надані урядом Мексики, зібрані за допомогою лазерних радарів, вчені вирішили більш детально вивчити території узбережжя річки Сан-Педро. Ці радари вже показали свою ефективність при виявленні пустот, неоднорідності ґрунту, а так само покладів корисних копалин.

Дослідження лідарних знімків показало наявність гігантської прямокутної площадки, прихованої глибоко під землею. За даними Іномата і його колег, Величезна платформа була складена з каміння та глини. Довжина платформи склала 1 400 метрів, ширина — 400 метрів, висота — 10-15 метрів. Виявлені під час розкопок артефакти підтвердили належність даної платформи до цивілізації майя. Цій споруді, яка стала найдавнішим релігійним будівництвом, було дано назву Агванда-Фенікс. За попередніми даними вік релігійного монумента може становити 2 800 — 3 000 років.

Відсутність на території даного комплексу гігантських статуй правителів і воїнів, на думку вчених, говорить про відсутність нерівності і ієрархії влади на той момент. Всього, за підрахунками дослідників, на побудову даного комплексу того часу було витрачено не менше 13 мільйонів людино-днів. Отримані дані вказують на той факт, що поява держави і нерівності не було головною рушійною силою у формуванні культури та релігії майя, як передбачалося раніше.

: UkrMedia