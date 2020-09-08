Экс-чиновник Одесской Госпродпотребслужбы Дмитрий Кузишен создал на базе госоргана ОПГ

В течении последних 10 лет Украину сотрясают множественные изменения – после Революции Достоинства, экс-президент Украины Виктор Янукович сбежал из страны, произошла аннексия Крыма, началась война, и наконец, в 2019 году, люди проголосовали за целостное обновление всей системы государственных органов. Но голоса людей ничем не повлияли на ситуацию с Одесской таможней и связанными с ней государственными органами.

Немногим людям известно, но Государственная служба безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителя имеет множественные функции. Начиная от проверки заведений общественного питания на соответствия правил карантина, заканчивая проверкой импортных продуктов, которые заходят на таможенную территорию Украины. Именно на проверке безопасности продуктов, бывшие чиновники госпродпотребслужбы наладили собственный преступный «бизнес».

Дмитрий Кузишен был назначен руководителем фитосанитарной инспекции Госпродпотребслужбы Одесской области в 2011 году. Несмотря на то, что до этого он не имел опыта работы в сфере безопасности пищевых продуктов, начал управлять выдачей документов на импортные, экспортные пищевые продукты в Одесском порту. До этого он работал заместителем начальника Счётной палаты Одесской области. Поставлен Кузишен был лично тогдашним министром аграрно-промышленного комплекса Украины Николаем Присяжнюком, который был близким соратником президента-беглеца Виктора Януковича. За какие заслуги Кузишен возглавил фитосанитарную инспекцию точно неизвестно, но на должность его пролоббировал Аврамов Иван Иванович. Аврамов является очень интересной фигурой. До 2014 года, он был бизнес-партнёром Юры Енакиевского, входил в состав Енакиевского ОПГ, которое на то время контролировала добычу угля в Донецкой и Луганской областях и пытались полностью монополизировать рынок алкогольной продукции в Украине. Интерес Аврамова также был представлен на Киевской и Одесской таможнях, через которые ежедневно проходили десятки тысяч тонн различных товаров.

В 2012 году в рейтинге самых богатых украинцев «Золотая сотня» журнала «Корреспондент» Иван Аврамов занял 97 место с состоянием $46 млн. В 2013 году «Фокус» оценил состояние Ивана Аврамова в $352,2 млн (45 место рейтинга «200 самых богатых людей Украины»). То есть, за один год состояние Аврамова увеличилось в 8 раз! И не в последней очереди, благодаря своему ставленнику – руководителю фитосанитарной службы Одесской области Дмитрию Кузишену.

После прихода в Госпродпотребслужбу, Кузишен сразу же основал схемы «заработка». Всё было составлено достаточно просто, но эффективно. Фитосанитарная служба предоставляет каждой компании, которая поставляет в Украину любую растительность, либо же товары животного происхождения, должна получить на свой товар фитосанитарный сертификат. Он выглядит так:





Кузишен, вместо того, чтобы обеспечить прозрачный механизм выдачи фитосанитарных сертификатов, создал по-настоящему шантажистскую схему: либо компания-поставщика обращалась в частное предприятие Кузишена, которое выдавал фитосанитарный сертификат, либо же поставщика под любым предлогом не пропускали на таможенную территорию Украины. Всё заканчивалось тремя сценариями: 1) поставщик покупал сертификат у контор Кузишена; 2) поставщик отказывался и отправлялся в другой порт Украины; 3) продукты просто портились на суднах, так и не дождавшись разгрузки.

Ценник за выдачу такого сертификата в компаниях Кузишена и на сегодняшний день не изменился: за выдачу сертификата на один контейнер, поставщики должны были платить 1000 грн. За импорт цитруса и овощей, для получения разрешительных документов ценник варьируется от 5 долларов до 20 долларов за тонну, и это только за выдачу фитосанитарных сертификатов (!). Такой же прямой коррупционный сбор справляется за экспорт зерновой продукции. По данным Ассоциации морских портов Украины, через порты Одесской области в 2019 году отправили 54.6 миллионов тонн зерновых. Если элементарно умножить эту сумму на 5 долларов в карман Кузишеву за фитосанитарный сертификат, получается, что только на зерновых за 2019 год через свои конторы, он заработал 273 миллиона долларов США (!). Только на одних зерновых культурах. Если просчитать все пищевые продукты, которые проходят через порты Одесской области, нелегальный заработок Кузишена и его ОПГ составляет несколько миллиардов долларов ежегодно.

После Революции достоинства, Кузишену пришлось нелегко. Его патроны сбежали из страны, забрав с собой сотни миллиардов долларов награбленных в украинцев денег. Пришла новая власть, которая полностью имела инструменты для искоренения коррупции в государственных органах, в том числе в Госпродпотребслужбе, но не сделала этого. Кузишен проработал на должности главного фитосанитарного инспектора до 2015 года, но вследствие обращений различных предприятий-поставщиков, были открыты уголовные производства против чиновника.

Даже после увольнения, роль Кузишена в Госпродпотребслужбе не стала менее важной. На его место назначили правую руку Кузишена – Сергея Поповского. Он продолжил работу уже накатанной в течении лет схемы.





Несмотря на то, что против Поповского в 2017 году открыли уголовное производство, а его самого с позором уволили прямо вовремя совещания с назначенным губернатором Максим Степановым, схема ОПГ Кузишена работает и сейчас, благодаря тому, что экс-чиновник наладил систему отката «нужным людям» — представителям СБУ, прокуратуры, национальной полиции и других силовых ведомств.

Подтверждением этого, есть деятельность компаний из орбиты Кузишена. Описанные фирмы фактически являются «однодневками», поскольку зарегистрированные на подставных лиц, имеют одинаковые открытые коды ведения экономической деятельности, зарегистрированы рядом друг с другом, и замешаны в уголовных производствах относительно фиктивной предпринимательской деятельности, уклонения от уплаты налогов, подделке документов и т.д. Предприятия Кузишена, созданы для отмыва денег, благодаря выдачи фитосанитарных сертификатов, имеют на себе десятки уголовных производств, но ни одно из них не доведено до логического завершения – никто не понёс законного наказания. Как и сам Кузишен, который почти 10 лет грабит поставщиков портов Одесской области, и также не отбывает заслуженного наказание.

Продолжение следует…