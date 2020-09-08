В Украине за сутки 2 411 новых случаев COVID-19 и рекордные 57 летальных случаев

В Украине по состоянию на утро вторника, 8 сентября, зафиксированы 2 411 новых случаев заражения. При этом 57 ранее заболевших умерли. Это самый высокий показатель суточной смертности с начала пандемии.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Днем ранее, 7 сентября сообщалось о 2 174 новых случаях, 6 сентября — о 2 107 новых случаях, 5 сентября — о рекордных 2 836 случаях заболевания, 4 сентября — о 2 723 новых случаях, 3 сентября — о 2 430 новых случаях, 2 сентября — о 2 495 новых случаях, 1 сенятбря — о 2 088 новых случаях.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро вторника 140 479 человек, умерли с начала пандемии 2 934 человек (за сутки 57), выздоровевших – 63 546 (за сутки 940). Сейчас в Украине COVID-19 болеет 73 999 человек, что на 1 414 больше, чем днем ранее. Таким образом количество активных больных в Украине на 16,4% превышает количество выздоровевших.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (235), Харьковской (230), Одесской (196), Львовской (192), Тернопольской (190), Ивано-Франковской (160) и Черновицкой (159) областях.











